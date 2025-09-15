"Отчаянные времена": в Конгрессе США объяснили, почему не вводят санкции против России

Конгресс США имеет "большое желание" ввести новые санкции против России и время для этого уже настало.

Однако дополнительные ограничения не будут вводить без согласия президента США Дональда Трампа, заявил в интервью CBS News спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"Я действительно считаю, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и считаю, что соответствующие санкции против России давно назрели. Я имею в виду, что в Конгрессе есть большое желание это сделать, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами по Сенату в Палате представителей, чтобы это сделать, и я лично стремлюсь это сделать", — сказал Джонсон.

В то же время он подчеркнул, что Конгресс "не может сделать это по собственному желанию", поскольку президент должен будет это подписать и "одобрить это как закон".

"Это должно быть партнерство, но мы подчиняемся главнокомандующему. Я имею в виду, что президент — сильный и смелый лидер на мировой арене. Он помог достичь мира во всем мире и в других конфликтах так, как никто до него не смог, поэтому мы верим, что он может использовать ту же силу и тот же подход, чтобы наконец положить конец этой войне в Украине", — подчеркнул Джонсон.

Напомним, 13 сентября Дональд Трамп выдвинул требование для введения санкций против РФ.

4 сентября Владимир Зеленский заявил, что самые эффективные санкции против РФ — это огонь на российских нефтебазах.