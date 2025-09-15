Модератор или имитатор: действительно ли президент США стремится свести Зеленского с Путиным

Дональд Трамп сомневается в вероятности проведения прямых переговоров между президентом Зеленским и главой Кремля Путиным из-за их "непостижимой ненависти". Действительно ли такой формат является априори нереалистичным и выгодно ли это Киеву, выяснял Фокус.

О том, что встреча лидеров Украины и РФ представляется маловероятной, президент США сказал журналистам перед отлетом в Белый дом в понедельник, 15 сентября. В очередной раз похваставшись, что ему уже удалось остановить "семь войн", Дональд Трамп признал, что завершить российско-украинскую войну "значительно сложнее, чем он ожидал".

"Я думал, что это будет для меня легкой задачей, но это оказалось трудно", — отметил он, добавив при этом, что главным препятствием является "непостижимая ненависть" между лидерами двух стран.

Отвечая на вопрос, верит ли он вообще в возможность переговоров по линии Зеленский-Путин, американский президент сказал, что ему, видимо "придется говорить самому". Говоря о том, может ли следующим шагом стать трехсторонний саммит, глава Белого дома резюмировал: "Будут переговоры — назовете ли вы это саммитом, или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется принять участие. Они настолько ненавидят друг друга, что почти не могут говорить. Они просто не способны разговаривать друг с другом".

Как известно, встреча лидеров была главной темой обсуждений США, Европы и Украины после саммита на Аляске, но президент Зеленский на днях заявил, что Путин всячески уклоняется от двусторонней встречи с ним.

Между тем о том, что Дональд Трамп якобы всерьез задумывается о том, чтобы пока оставить свои усилия по мирному урегулированию российско-украинской войны — пока стороны "не станут более гибкими и сговорчивыми", со ссылкой на источник в Белом доме сообщает портал Axios. Отдельно отмечается, что в администрации Трампа крайне раздражены отсутствием прогресса после встречи президента США с Путиным на Аляске, и видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам для прекращения войны.

Когда и почему Путин перестанет избегать встречи с Зеленским

Политолог Дмитрий Левусь считает, что фактически все сигналы Трампа относительно российско-украинской войны основываются на его желании налаживания отношений между США и РФ. "При этом Трамп не просто стремится во что бы то ни стало "навести мосты" с Москвой, он фактически неприкрыто симпатизирует Путину. Поэтому все попытки Украины и Европы вернуть так называемые мирные усилия Трампа на рельсы международного права напрасны, хотя время от времени у американского лидера в душе просыпаются принципы христианской морали и он заявляет, что хочет прекратить войну, чтобы люди больше не погибали. Но в конце концов эти приступы нравственности не срабатывают и Трамп возвращается к своему железобетонному взгляду о необходимости дружбы с Россией", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По мнению политолога, такой "бег по кругу" в исполнении президента США, мы будем наблюдать еще не раз. Собственно, это же, по его мнению, касается и вокруг санкционных "танцев" главы американского государства. "Нынешние ультимативные требования Трампа о том, что США введут санкции против РФ только после того, как Европа откажется покупать российские нефтепродукты, выглядят, как поиск повода для того, чтобы "навесить всех собак" на кого-то и умыть руки. При этом, я уверен, что даже если бы все делали все так, как того хочет Трамп, он придумал бы еще сто и одну причину, которая якобы не позволяет ему в конце концов включить маховик рестрикций в отношении России", — отмечает Дмитрий Левусь.

Прогнозируя, когда в мирно-дипломатическом процессе произойдут хоть какие-то сдвиги, политолог констатировал:"Встречи Зеленского с Путиным или их обоих с Трампом не будет до тех пор, пока на Кремль не будет осуществлено реальное давление. А все, что мы видели до этого — лишь имитация переговорного процесса при непосредственном участии Трампа. Путин постоянно бегал от Зеленского, а когда нужно было что-то отвечать, придумал историю с приглашением украинского президента в Москву, хотя даже младенцу понятно, что это невозможно даже с той точки зрения, что между странами идет война".

Политолог убежден, что только решительные санкционные шаги главы Белого дома переведут мирно-переговорный процесс из формата имитационного к реалистичному.

В каком пятиугольнике заблудился Дональд Трамп

Констатировав в разговоре с Фокусом наличие кризиса по мирному урегулированию российско-украинской войны, политолог Олег Постернак отметил: "Это — первый серьезный вызов для всех участников, задействованных в посредничестве по поиску мира. Следует понимать, что это все — мозаика интересов основных пяти сторон: США, ЕС, Китая, России и Украины. И в этом пятиугольнике механика постоянно так ложится, что с одной стороны есть Трамп, который не хочет разрыва с РФ, с другой — Европейский Союз, для которого Россия является прямой экзистенциальной угрозой. Для ЕС поддержка Украины является важным фактором, но опять же, не в ущерб своим торгово-экономическим интересам в отношениях, как с Москвой, так и с Пекином. Зато Китай заинтересован в продолжении российско-украинской войны, тогда как Россия одержима решением "украинского вопроса". И в конце концов есть наше государство, которое конечно не против мира, но понимает при этом значимость войны в том смысле, что только боевые действия могут обеспечить Украину от полного коллапса и разрушения со стороны России".

Отметив, что Дональд Трамп действует, балансируя в пределах очерченного пятиугольника, политолог добавил: "С одной стороны, президент США хотел бы ввести против России санкции, потому что это и желание части американского общества, и стремление многих конгрессменов. Впрочем, с другой стороны, он не хочет разрывать отношения с Россией, потому что контакты уже налажены и они являются базовой площадкой для дальнейшего движения. Поэтому отсюда и происходит его идея о трехсторонней встрече: Трамп-Зеленский-Путин, хотя ранее он настаивал на двустороннем рандеву лидеров Украины и России. Трехсторонняя на самом деле изначально была более реалистичной, однако Путин против этого, поскольку такой формат несет для него определенные риски. Риски есть также и для нас, потому что Трамп с Путиным могут сыграть совместную игру, а неподкрепленный ЕС Зеленский вынужден будет выступать один против двух".

Идеальным для Украины вариантом Олег Постернак считает проведение многосторонней мирной конференции, где кроме Киева, Вашингтона и Москвы, был бы представлен Китай, Турция и Евросоюз. Впрочем, подчеркивает эксперт, Россия на такой формат не согласится да и Трамп от него "вряд ли в восторге", поскольку хочет получить лавры миротворца в единоличном порядке.

Предположив, что часть окружения Трампа сейчас действительно склоняет его к тому, чтобы выйти из процесса мирного урегулирования, Олег Постернак между тем прогнозирует, что президент США на такой шаг не пойдет, поскольку ему очень нужны внешнеполитические победы для демонстрации силы и величия Соединенных Штатах вроде недавней истории с Ираном. И пока остановка российско-украинской войны выглядит в трамповских глазах вполне реалистичной перспективой, глава Белого дома, констатирует политолог, будет придерживаться логики мирного урегулирования.