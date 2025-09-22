Рятувальники ДСНС потрапили в епіцентр удару реактивними "Шахедами": з'явилося відео атаки

Українські рятувальники опинилися в епіцентрі російської атаки реактивними "Шахедами". Вибухи сталися буквально за кілька метрів від них.

Related video

Реактивні російські дрони "Герань-3" вдарили по одній з українських нафтобаз. У мережі з'явилося відео прильоту поруч із рятувальниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які гасили пожежу.

Судячи з представленої ситуації, співробітники служби працювали на місці прильотів, але несподівано окупанти атакували БпЛА "Герань-3" знову. У кадр потрапив швидкий проліт одного з безпілотників.

Після вибуху рятувальники побігли до бетонного паркану, але один із них опинився у водоймі в захисному костюмі та бронежилеті.

"Лягайте швидше до бетонної стіни", — скомандував один із працівників.

Попри смертельну небезпеку, рятувальника з води дістали його колеги. Йому було надзвичайно складно доплисти до берега. Де і коли саме сталася атака БпЛА "Герань-3", не уточнюється.

Відомо, що в ніч на 22 вересня окупанти вдарили по Сумській громаді, Бориспільському району Київської області та Запоріжжю.

Нагадаємо, український винищувач F-16 випустив ракету AIM-9L Sidewinder по російському дрону "Шахед". Снаряд рухався по дузі та уразив ціль.

БпЛА "Герань-3" раніше знайшли в українських полях, але він не був схожий на іранські вироби. У БпЛА спостерігалася підвищена витрата палива.