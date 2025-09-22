Спасатели ГСЧС попали в эпицентр удара реактивными "Шахедами": появилось видео атаки

Украинские спасатели оказались в эпицентре российской атаки реактивными "Шахедами". Взрывы произошли буквально в нескольких метрах от них.

Реактивные российские дроны "Герань-3" ударили по одной из украинских нефтебаз. В сети появилось видео прилета рядом со спасателями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которые тушили пожар.

Судя по представленной ситуации, сотрудники службы работали на месте прилетов, но неожиданно оккупанты атаковали БПЛА "Герань-3" снова. В кадр попал быстрый пролет одного из беспилотников.

После взрыва спасатели побежали к бетонному забору, но один из них оказался в водоеме в защитном костюме и бронежилете.

"Ложитесь быстрее к бетонной стене", — скомандовал один из работников.

Несмотря на смертельную опасность, спасателя из воды достали его коллеги. Ему было чрезвычайно сложно доплыть до берега. Где и когда именно произошла атака БПЛА "Герань-3", не уточняется.

Известно, что в ночь на 22 сентября оккупанты ударили по Сумской общине, Бориспольскому району Киевской области и Запорожью.

Напомним, украинский истребитель F-16 выпустил ракету AIM-9L Sidewinder по российскому дрону "Шахед". Снаряд двигался по дуге и поразил цель.

БПЛА "Герань-3" ранее нашли в украинских полях, но он не был похож на иранские изделия. У БПЛА наблюдался повышенный расход топлива.