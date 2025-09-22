У Куп'янську на порозі школи підірвалася волонтерка: деталі

45-річну жінку з численними вибуховими пораненнями і відкритим переломом ноги доправили в лікарню, куди її привезли з Куп'янська.

Related video

Потерпіла наступила на невідомий предмет на порозі школи, який вибухнув, повідомили в поліції регіону. Жінку відвезли з прифронтового міста і передали медикам, які й доправили її до лікувального закладу.

Не виключено, що вона наступила на міну-пелюстку, якими окупанти "засівають" територію за допомогою дистанційного мінування.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці попереджають громадян про високу мінну небезпеку на територіях, де ведуться активні бойові дії. Людей просять не торкатися до підозрілих предметів, а в разі їх виявлення повідомляти рятувальників або поліцію.

Ситуація в Куп'янську залишається важкою. За словами голови Куп'янської ЦВА Андрія Бесєдіна, бої тривають на околицях міста.

"На сьогодні фактично перебування ДРГ мінімізовано, бої точаться на околицях міста Куп'янська, на території громади регулярних військ немає", — заявив він.

За його словами, евакуація з міста ускладнена, і в Куп'янськ неможливо завезти будь-яку допомогу для 1700 жителів, 714 з яких — на правому березі.

Нагадаємо, у Козачій Лопані російські окупанти активно розкидають міни-пелюстки, а також ховають міни з детонаторами всередину полін. Коли такі дрова потрапляють у піч, вони вибухають, вбиваючи людей, які перебувають поблизу.

Також повідомлялося, що 19 вересня ЗС РФ атакували Ніжинський, Новгород-Сіверський і Чернігівський райони, внаслідок чого одна жінка загинула, а вісім осіб дістали поранення.