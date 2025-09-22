В Купянске на пороге школы подорвалась волонтер: детали

45-летняя женщина с многочисленными взрывными ранениями и открытым переломом ноги была доставлена в больницу, куда ее привезли из Купянска.

Потерпевшая наступила на неизвестный предмет на пороге школы, который взорвался, сообщили в полиции региона. Женщину увезли из прифронтового города и передали медикам, которые и доставили ее в лечебное учреждение.

Не исключено, что она наступила на мину-лепесток, которыми оккупанты "засевают" территорию с помощью дистанционного минирования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители предупреждают граждан о высокой минной опасности на территориях, где ведутся активные боевые действия. Людей просят не прикасаться к подозрительным предметам, а при их обнаружении сообщать спасателям или полиции.

Ситуация в Купянске остается тяжелой. По словам главы Купянской ГВА Андрея Беседина, бои идут на окраинах города.

"На сегодня фактически пребывание ДРГ минимизировано, бои точатся на окраинах города Купянска, на территории общины регулярных войск нет", – заявил он.

По его словам, эвакуация из города усложнена, и в Купянск невозможно завезти любую помощь для 1700 жителей, 714 из которых – на правом берегу.

Напомним, в Казачьей Лопани российские оккупанты активно разбрасывают мины-лепестки, а также прячут мины с детонаторами внутрь поленьев. Когда такие дрова попадают в печь, они взрываются, убивая людей, которые находятся поблизости.

Также сообщалось, что 19 сентября ВС РФ атаковали Нежинский, Новгород-Северский и Черниговский районы, в результате чего одна женщина погибла, а восемь человек получили ранения