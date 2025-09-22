20 років суворого режиму: у РФ винесли вирок полоненому захиснику Маріуполя

31-річного Романа Атамана, уродженця Львівської області та бійця полку "Азов", який перебував у російському полоні, засудили до 20 років суворого режиму.

Related video

Відповідне рішення ухвалив Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону, визнавши українського воїна винним за статтями про участь у терористичному співтоваристві та навчання з метою здійснення терористичної діяльності, повідомляє "Медіазона".

За інформацією ресурсу War Tears, Роман у званні старшого сержанта служив заступником командира взводу в "Азові". 30 серпня 2023 року його взяли в полон у Маріуполі.

Старший сержант Роман Атаман Фото: З відкритих джерел

Справа Атамана надійшла до суду у вересні 2025 року разом зі справами щодо ще 17 українців, обвинувачених за терористичними статтями.

У березні цього року військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 23 українських військовополонених із бригади "Азов" за "насильницьке захоплення влади" та "організацію діяльності терористичної організації". 12 військовополонених отримали від 13 до 23 років колонії суворого режиму. Ще 11 українцям винесли вироки заочно

Нагадаємо, у серпні 2024-го українця Петра Опальника, який народився на Вінниччині, але влітку 2022 року переїхав до РФ, засудили в Росії до 8 років за підбурювання окупантів до здачі в полон ЗСУ.

"Здав" українця його пасинок — син колишньої дружини, якого мобілізували до ЗС РФ.

Раніше також повідомлялося, чому в обміні "1000 на 1000" не було жодного азовця. Командир бригади Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко назвав відсутність у списках на обмін бійців "Азова" ганьбою і знущанням.