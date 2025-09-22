20 лет строгого режима: в РФ вынесли приговор пленному защитнику Мариуполя

31-летнего Романа Атамана, уроженца Львовской области и бойца полка "Азов", который находился в российском плену, приговорили к 20 годам строгого режима.

Соответствующее решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, признав украинского воина виновным по статьям об участии в террористическом сообществе и обучении в целях осуществления террористической деятельности, сообщает "Медиазона".

По информации ресурса War Tears, Роман в звании старшего сержанта служил заместителем командира взвода в "Азове". 30 августа 2023 года он был взят в плен в Мариуполе.

Старший сержант Роман Атаман Фото: Из открытых источников

Дело Атамана поступило в суд в сентябре 2025 года вместе с делами в отношении еще 17 украинцев, обвиняемых по террористическим статьям.

В марте этого года военный суд в Ростове-на-Дону осудил 23 украинских военнопленных из бригады "Азов" за "насильственный захват власти" и "организацию деятельности террористической организации". 12 военнопленных получили от 13 до 23 лет колонии строгого режима. Еще 11 украинцам вынесли приговоры заочно

Напомним, в августе 2024-го украинца Петра Опальника, который родился в Винницкой области, но летом 2022 года переехал в РФ, приговорили в России к 8 годам за подстрекательство оккупантов к сдаче в плен ВСУ.

"Сдал" украинца его пасынок — сын бывшей жены, которого мобилизовали в ВС РФ.

Ранее также сообщалось, почему в обмене "1000 на 1000" не было ни одного азовца. Командир бригады Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко назвал отсутствие в списках на обмен бойцов "Азова" позором и издевательством.