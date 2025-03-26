Последним словом заявили о пытках: в РФ осудили 12 военнопленных азовцев (видео)

Судили военных по так называемому "делу 24", среди которых военнослужащие, разнорабочие и повара украинского полка "Азов". Их взяли в плен весной 2022 года в Мариуполе.

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Военный суд в Ростове-на-Дону (Российская Федерация) осудил 23 украинских военнопленных из бригады "Азов" за "насильственный захват власти" и "организацию деятельности террористической организации". 12 военнопленных получили от 13 до 23 лет колонии строгого режима. Еще 11 украинцам вынесли приговоры заочно, пишет российское издание SOTAvision в среду, 26 марта.

Сообщается, что среди фигурантов так называемого "Дела 24-х" — военнослужащие, разнорабочие и повара украинского полка "Азов". Они были взяты в плен весной 2022 года в Мариуполе и его пригородах.

В судебном заседании присутствовали 12 человек. Двух военных обменяли до начала рассмотрения дела в суде, еще восемь поваров и кладовщица вернулись на родину по обмену в сентябре 2023-го. Один украинский военный, Александр Ищенко, умер в следственном изоляторе.

Прокуратура требовала для военнопленных сроки от 16 до 24 лет лишения свободы, для всех мужчин — в колонии строгого режима. Никто из подсудимых не признал вины. В последних словах несколько человек заявляли о пытках и плохих условиях содержания в российском СИЗО, другие отказались "признавать российский суд и общаться с ним".

Напомним, 19 марта состоялся обмен пленными между РФ и Украиной в формате 175 на 175. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что среди возвращенных домой — бойцы "Азова" и защитники Мариуполя. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что домой вернулось трое бойцов "Азова".