Останнім словом заявили про тортури: в РФ засудили 12 військовополонених азовців (відео)

Судили військових за так званою "справою 24", серед яких військовослужбовці, різнороби та кухарі українського полку "Азов". Їх взяли в полон навесні 2022 року в Маріуполі.

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Військовий суд у Ростові-на-Дону (Російська Федерація) засудив 23 українських військовополонених із бригади "Азов" за "насильницьке захоплення влади" і "організацію діяльності терористичної організації". 12 військовополонених отримали від 13 до 23 років колонії суворого режиму. Ще 11 українцям винесли вироки заочно, пише російське видання SOTAvision у середу, 26 березня.

Повідомляється, що серед фігурантів так званої "Справи 24-х" — військовослужбовці, різнороби та кухарі українського полку "Азов". Їх було взято в полон навесні 2022 року в Маріуполі та його передмістях.

В судовому засіданні були присутні 12 осіб. Двох військових обміняли до початку розгляду справи в суді, ще вісім кухарів і комірниця повернулися на батьківщину по обміну у вересні 2023-го. Один український військовий, Олександр Іщенко, помер у слідчому ізоляторі.

Прокуратура вимагала для військовополонених терміни від 16 до 24 років позбавлення волі, для всіх чоловіків — у колонії суворого режиму. Ніхто із підсудних не визнав провини. В останніх словах декілька осіб заявляли про тортури й погані умови утримання в російському СІЗО, інші відмовились "визнавати російський суд та спілкуватися з ним".

Нагадаємо, 19 березня відбувся обмін полоненими між РФ та Україною у форматі 175 на 175. Тоді президент України Володимир Зеленський заявляв, що серед повернених додому — бійці "Азову" та захисники Маріуполя. В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що додому повернулось троє бійців "Азову".