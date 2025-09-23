США прискорили будівництво винищувача 6 покоління F-47: чи встигнуть до 2028 року, — аналітики

Сполучені Штати Америки планують отримати перший літак F-47 вже у 2028 році. При цьому військові натякають, що його зовнішній вигляд може дещо відрізнятись від рендерингу, який показували в Овальному кабінеті. Винищувачі попереднього, 5 покоління, створювались не так поспішно і виробники не прискорювались на 25%.

Американська компанія Boeing вже почала виготовлення першого винищувача 6 покоління F-47, заявив начальник штабу ВПС генерал Девід В. Олвін під час виступу на конференції Асоціації ВПС з питань повітря, космосу та кібербезпеки. Пентагон хотів би побачити готовий літак вже у 2028 році.

Олвін заявив присутнім, що ідеться про системи, які "забезпечать домінування в майбутньому", і про те, що наближається 2026 рік і часу на виробництво залишається небагато. З його слів, Boeing почала працювати над початковою конструкцією відразу після оголошення у Білому домі, яке сталось 21 березня 2025 року.

"Мушу сказати вам, команда, що вже майже 2026 рік. Команда прагне запустити перший корабель у 2028 році. За кілька коротких місяців з моменту нашої заяви вони вже почали виробляти перший екземпляр [випробувальний літак — ред.]. Ми повинні діяти швидко", — заявив топофіцер ВМС США.

Військовий розповів про те, що слід прискорити розробку напівавтономних бойових літаків, які діятимуть спільно з F-47, і допрацювати бомбардувальник- невидимку B-2 1 Raider. Також уточнюється, що літак 6 покоління має дальність 1000 миль (і швидкість 2 Маха), а ВПС планують купити 185 екземплярів. На порталі ВПС США нагадали про удари по ядерних об'єктах Ірану, які показали потужність США, та про плани Китаю атакувати до 2027 року.

Винищувач F-47 — деталі

На порталі TWZ відреагували на оголошення ВМС США про прискорення будівництва літака F-47. Аналітики порталу навели слова ще одного топвійськового США, міністра ВПС Троя Майнка. Майнк звернув увагу на рендер винищувача і натякнув, що реальний виріб відрізнятиметься від картинки.

"Я думаю, що деякі китайські аналітики Intel витрачають багато часу на вивчення цього фото. Удачі вам у спробах щось звідти витягнути. Будьте досить обережні", — ідеться у статті TWZ.

Тим часом аналітики Defense Express оцінили, наскільки реально отримати новий винищувач у такі стислі терміни. Для цього порівняли час, який знадобився Lockheed Martin на попередні літаки 5 покоління ВМС США:

на F-22 Raptor пішло шість років — від оголошення про початок виробництво у 1991 році до першого польоту у вересні 1997 року;

на F-35 Lightning II — п'ять років до першого польоту (з 2001 по 2006) і 11 років до серійного виробництва (у 2011).

На думку DE, заява про виготовлення F-47 вже у 2028 досить дискусійна, оскільки хочуть витратити удвічі менше часу, ніж попередники. Крім того, зауважується, що перший політ може відбутись у 2028 році, але залишиться проблеми з двигуном, який не буде готовим.

Зазначимо, у березні 2025 року таблоїд The Sun розповів про концепт найшвидшого літака SR-72 Son of Blackbird, над яким працює компанія Lockheed Martin. З'ясувалось, що майбутній винищувач матиме швидкість 6 Махів. Втім, Пентагон не підтвердив, але й не заперечив, інформацію про розробку.

Нагадуємо, у вересні Фокус опублікував переклад статті аналітиків National Interest про фантастичний літак Китаю "Білий імператор", який має виснажити Вашингтон в перегонах з Пекіном.