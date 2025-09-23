США ускорили строительство истребителя 6 поколения F-47: успеют ли до 2028 года, — аналитики

Соединенные Штаты Америки планируют получить первый самолет F-47 уже в 2028 году. При этом военные намекают, что его внешний вид может несколько отличаться от рендеринга, который показывали в Овальном кабинете. Истребители предыдущего, 5 поколения, создавались не так поспешно и производители не ускорялись на 25%.

Related video

Американская компания Boeing уже начала изготовление первого истребителя 6 поколения F-47, заявил начальник штаба ВВС генерал Дэвид В. Олвин во время выступления на конференции Ассоциации ВВС по вопросам воздуха, космоса и кибербезопасности. Пентагон хотел бы увидеть готовый самолет уже в 2028 году.

Олвин заявил присутствующим, что речь идет о системах, которые "обеспечат доминирование в будущем", и о том, что приближается 2026 год и времени на производство остается немного. По его словам, Boeing начала работать над начальной конструкцией сразу после объявления в Белом доме, которое произошло 21 марта 2025 года.

"Должен сказать вам, команда, что уже почти 2026 год. Команда стремится запустить первый корабль в 2028 году. За несколько коротких месяцев с момента нашего заявления они уже начали производить первый экземпляр [испытательный самолет — ред.] Мы должны действовать быстро", — заявил топофицер ВМС США.

Военный рассказал о том, что следует ускорить разработку полуавтономных боевых самолетов, которые будут действовать совместно с F-47, и доработать бомбардировщик-невидимку B-2 1 Raider. Также уточняется, что самолет 6 поколения имеет дальность 1000 миль (и скорость 2 Маха), а ВВС планируют купить 185 экземпляров. На портале ВВС США напомнили об ударах по ядерным объектам Ирана, которые показали мощность США, и о планах Китая атаковать до 2027 года.

Истребитель F-47 — детали

На портале TWZ отреагировали на объявление ВМС США об ускорении строительства самолета F-47. Аналитики портала привели слова еще одного топ-военного США, министра ВВС Троя Майнка. Майнк обратил внимание на рендер истребителя и намекнул, что реальное изделие будет отличаться от картинки.

"Я думаю, что некоторые китайские аналитики Intel тратят много времени на изучение этого фото. Удачи вам в попытках что-то оттуда вытащить. Будьте достаточно осторожны", — говорится в статье TWZ.

Между тем аналитики Defense Express оценили, насколько реально получить новый истребитель в такие сжатые сроки. Для этого сравнили время, которое понадобилось Lockheed Martin на предыдущие самолеты 5 поколения ВМС США:

на F-22 Raptor ушло шесть лет — от объявления о начале производство в 1991 году до первого полета в сентябре 1997 года;

на F-35 Lightning II — пять лет до первого полета (с 2001 по 2006) и 11 лет до серийного производства (в 2011).

По мнению DE, заявление об изготовлении F-47 уже в 2028 достаточно дискуссионное, поскольку хотят потратить вдвое меньше времени, чем предшественники. Кроме того, отмечается, что первый полет может состояться в 2028 году, но останутся проблемы с двигателем, который не будет готов.

Отметим, в марте 2025 года таблоид The Sun рассказал о концепте самого быстрого самолета SR-72 Son of Blackbird, над которым работает компания Lockheed Martin. Выяснилось, что будущий истребитель будет иметь скорость 6 Махов. Впрочем, Пентагон не подтвердил, но и не опроверг информацию о разработке.

Напоминаем, в сентябре Фокус опубликовал перевод статьи аналитиков National Interest о фантастическом самолете Китая "Белый император", который должен истощить Вашингтон в гонке с Пекином.