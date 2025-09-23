ЗС РФ атакували реактивними "Шахедами" Запоріжжя: кількість постраждалих збільшилася (відео)

За даними ОВА, для атаки на Запоріжжя росіяни щонайменше застосували п'ять БПЛА "Герань-3". Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Унаслідок атаки 12 людей дістали травми різного ступеня тяжкості, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його інформацією, вдень, 23 вересня, російські окупанти вдарили по місту п'ятьма безпілотниками. У мережі опублікували кадри, коли серед білого дня три реактивні дрони йдуть на удар.

Атака на Запоріжжя 23 вересня: що відомо

У ніч на 23 вересня ворог завдав ударів авіабомбами, внаслідок чого загинув 49-річний місцевий житель. Його тіло знайшли під завалами власного будинку.

Після 14-ї години дня в місті знову пролунало п'ять вибухів. БПЛА пошкодили складські приміщення та транспортні засоби.

Один із постраждалих, 43-річний чоловік, перебуває у важкому стані. Ще один потерпілий — у стані середньої тяжкості. Кілька потерпілих, отримавши першу медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися.

Наслідки удару по Запоріжжю Фото: ДСНС

"Шахеди" знищили стоянку автомобілів Фото: Запорізька ОВА

За інформацією поліції Запорізької області, минулої доби військові Росії атакували Запоріжжя, Плавні Василівського та Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Ольгівське, Чарівне, Новоандріївку, Залізничне Пологівського районів.

Загалом до поліції надійшло 203 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Унаслідок ворожих атак було пошкоджено та зруйновано багатоквартирні та приватні будинки, прибудинкові території, транспортні засоби громадян.

Нагадаємо, в ніч на 22 вересня росіяни також атакували Запоріжжя. Нагадаємо, під ранок 22 вересня росіяни скинули на Запоріжжя 5 авіабомб. Загинули три людини, двоє містян постраждали.

Також у ніч на 22 вересня "шахеди" вдарили по Борисполю, Сумам і Запоріжжю.