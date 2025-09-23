ВС РФ атаковали реактивными "Шахедами" Запорожье: число пострадавших увеличилось (видео)

По данным ОВА, для атаки на Запорожье россияне как минимум применили пять БПЛА "Герань-3". Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Related video

В результате атаки 12 людей получили травмы разной степени тяжести, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его информации, днем, 23 сентября, российские оккупанты ударили по городу пятью беспилотниками. В сети опубликовали кадры, когда среди бела дня три реактивных дрона идут на удар.

Атака на Запорожье 23 сентября: что известно

В ночь на 23 сентября враг нанес удары авиабомбами, в результате чего погиб 49-летний местный житель. Его тело нашли под завалами собственного дома.

После 14 часов дня в городе снова прозвучало пять взрывов. БПЛА повредили складские помещения и транспортные средства.

Один из пострадавших, 43-летний мужчина, находится в тяжелом состоянии. Еще один потерпевший – в состоянии средней тяжести. Несколько потерпевших, получив первую медицинскую помощь, от госпитализации отказались.

Последствия удара по Запорожью Фото: ГСЧС

"Шахеды" уничтожили стоянку автомобилей Фото: Запорожская ОВА

По информации полиции Запорожской области, за прошедшие сутки военные России атаковали Запорожье, Плавные Васильевского и Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Ольговское, Чаривне, Новоандреевку, Зализнычное Пологовского районов.

Всего в полицию поступило 203 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры. В результате вражеских атак были повреждены и разрушены многоквартирные и частные дома, придомовые территории, транспортные средства граждан.

Напомним, в ночь на 22 сентября россияне также атаковали Запорожье. Напомним, под утро 22 сентября россияне сбросили на Запорожье 5 авиабомб. Погибли три человека, двое горожан пострадали.

Также в ночь на 22 сентября "шахеды" ударили по Борисполю, Сумам и Запорожью.