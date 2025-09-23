Спалені "Іскандери" та "Панцир-С1": у мережі показали наслідки атаки на полігон "Молькіно"

14 далекобійних ударних українських безпілотників атакували полігон "Молькіно" в Краснодарському краї. Атака БПЛА, як стверджують джерела, була здійснена 20 серпня.

Related video

Унаслідок атаки, як стверджує канал "Оперативний ЗСУ" та низка інших пабліків у Telegram, було знищено шість оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", зокрема спалено машини МЗКТ-7930, що використовуються в цих ОТРК, пошкоджено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", зруйновано складські приміщення та іншу техніку.

Як зазначає Defense Express, поруч із цим полігоном, у населеному пункті Гарячий Ключ, розташоване місце постійної дислокацій 1-ї ракетної бригади ЗС РФ, у якої на озброєнні є ОТРК "Іскандер".

Полігон "Молькіно": що про нього відомо

Полігон Молькіно — це велика військова база, розташована в Краснодарському краї Росії, на захід від хутора Молькін у муніципальному утворенні "місто Гарячий Ключ", відома як тренувальна база 10-ї бригади спецназу ГУ Генерального штабу ЗС РФ, а також як колишня база ПВК "Вагнер".

У липні 2023 року "вагнерівці" оголосили, що їхню базу в Молькіному закривають, і вони переходять у нові місця дислокації. Найманці також опублікували відео, де знімають прапори РФ і свої.

Поруч із полігоном проходять федеральна траса А146 і залізнична гілка.

За інформацією "Без формату", до 31 грудня 2025 року на 243 загальновійськовому полігоні "Молькіно" щоденно, включно з вихідними та святковими днями, відбуваються заняття і тактичні навчання з бойовими стрільбами

Прохід і проїзд на територію полігону суворо заборонені — це необхідно для гарантування безпеки та запобігання нещасним випадкам.

Зазначимо, що в Силах оборони удар по полігону ніяк не коментували.

Нагадаємо, чим вдарили ЗСУ по російському арсеналу ГРАУ під Твер'ю.

Також повідомлялося, що українські дрони знищили російський пункт управління БПЛА.