Сожжены "Искандеры" и "Панцирь-С1": в сети показали последствия атаки на полигон "Молькино"
14 дальнобойных ударных украинских беспилотников атаковали полигон "Молькино" в Краснодарском крае. Атака БПЛА, как утверждают источники, была осуществлена 20 августа.
В результате атаки, как утверждает канал "Оперативний ЗСУ" и ряд других пабликов в Telegram, было уничтожено шесть оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", в частности сожжены машины МЗКТ-7930, используемые в этих ОТРК, поврежден зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", разрушены складские помещения и другая техника.
Как отмечает Defense Express, рядом с этим полигоном, в населенном пункте Горячий Ключ находится место постоянной дислокаций 1-й ракетной бригады ВС РФ, у которой на вооружении есть ОТРК "Искандер".
Полигон "Молькино": что о нем известно
Полигон Молькино — это крупная военная база, расположенная в Краснодарском крае России, к западу от хутора Молькин в муниципальном образовании "город Горячий Ключ", известная как тренировочная база 10-й бригады спецназа ГУ Генерального штаба ВС РФ, а также как бывшая база ЧВК "Вагнер".
В июле 2023 года "вагнеровцы" объявили, что их база в Молькино закрывается, и они переходят в новые места дислокации. Наемники также опубликовали видео, где снимают флаги РФ и свои.
Рядом с полигоном проходят федеральная трасса А146 и железнодорожная ветка.
По информации "Без формата", до 31 декабря 2025 года на 243 общевойсковом полигоне "Молькино" ежедневно, включая выходные и праздничные дни, проходят занятия и тактические учения с боевыми стрельбами
Проход и проезд на территорию полигона строго запрещены — это необходимо для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев.
Отметим, что в Силах обороны удар по полигону никак не комментировали.
