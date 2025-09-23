Президент Індонезії заявив про готовність відправити миротворців в Україну

Індонезія, чисельність армії та військової поліції якої перевищує 200 тисяч осіб, готова направити миротворчий континент в Україну під егідою Організації Об'єднаних Націй.

Індонезія готова взяти на себе свою частку відповідальності у врегулюванні війни в Україні, про це під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив президент країни Прабово Субіанто, передає "Укрінформ".

"Ми продовжимо служити там, де світу потрібні захисники. Не просто словами, а "чоботами на землі". Якщо і коли Радбез ООН і ця Генасамблея вирішать, Індонезія готова спрямувати 20 тисяч або навіть більше наших синів і доньок, щоб установити мир в Україні, у Газі, у Судані, у Лівії, скрізь, де потрібно забезпечити мир", — підкреслив глава держави.

Він додав, що Індонезія готова взяти на себе свою частку відповідальності, оскільки мін потрібно захищати.

Зі свого боку глава Генасамблеї ООН Анналена Бербок раніше говорила, що не виключає можливості розгортання миротворчих сил ООН в Україні для підтримання режиму припинення вогню і післявоєнного відновлення. Однак, за її словами, для цього потрібна згода більшості країн-членів.

Що стосується європейських лідерів, то президент Франції Емманюель Макрон 4 вересня заявив про готовність 26 країн відправити миротворців в Україну. Польща не має наміру відправляти війська в Україну навіть після війни.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц теж говорив про відсутність планів щодо відправки військ в Україну. Основною гарантією безпеки для України є підтримка її Сил оборони.

Тимчасом глава МЗС РФ Сергій Лавров уже пригрозив, що будь-які європейські військові контингенти в Україні стануть легітимною метою для армії Росії.