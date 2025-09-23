Президент Индонезии заявил о готовности отправить миротворцев в Украину

Индонезия, численность армии и военной полиции которой превышает 200 тысяч человек, готова направить миротворческий континент в Украину под эгидой Организации Объединенных Наций.

Индонезия готова взять на себя свою долю ответственности в урегулировании войны в Украине, об этом во время выступления на Генасамблее ООН в Нью-Йорке заявил президент страны Прабово Субианто, передает "Укринформ".

"Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а "сапогами на земле". Если и когда Совбез ООН и эта Генассамблея решат, Индонезия готова направить 20 тысяч или даже больше наших сыновей и дочерей, чтобы установить мир в Украине, в Газе, в Судане, в Ливии, везде, где нужно обеспечить мир", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Индонезия готова взять на себя свою долю ответственности, поскольку мин нужно защищать.

В свою очередь глава Генасамблеи ООН Анналена Бербок ранее говорила, что не исключает возможности развертывания миротворческих сил ООН в Украине для поддержания режима прекращения огня и послевоенного восстановления. Однако, по ее словам, для этого нужно согласие большинства стран-членов.

Что касается европейских лидеров, то президент Франции Эмманюэль Макрон 4 сентября заявил о готовности 26 стран отправить миротворцев в Украину. Польша не намерена отправлять войска в Украину даже после войны.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц тоже говорил об отсутствии планов по отправке войск в Украину. Основной гарантией безопасности для Украины является поддержка ее Сил обороны.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров уже пригрозил, что любые европейские военные контингенты в Украине станут легитимной целью для армии России.