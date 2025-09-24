ЗС РФ розстріляли сім'ю в Донецькій області, дочку взяли в заручники: бійці ЗСУ показали відео

Російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних українців на Донеччині, а їхню неповнолітню доньку взяли в заручники. Відеокадри показали бійці Третього армійського корпусу ЗСУ.

Related video

Неповнолітню дівчинку захопили з метою унеможливити ведення вогню по групі росіян. Про це повідомили військові Третього армійського корпусу Збройних сил України.

На відео з місця подій можна побачити пересування росіян у районі населеного пункту Шандриголове. За кадром лунає голос командира РФ із позивним "Баллі", який радить солдатам приготувати автомати і гранати, оскільки доведеться "вбити всіх людей без розбору, не рахуючи дітей".

"Усі, хто там перебуває, жодного стосунку до нас не мають. Усіх у розхід!" — віддає накази окупант.

Українські військові уточнили, що підрозділ ворога увійшов у житловий будинок і розстріляв мирних жителів, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку і продовжують штурм, утримуючи її в заручниках, повідомили в корпусі.

Нагадаємо, військові з оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" говорили про накази російським військовим розстрілювати жителів Куп'янська. Часто росіяни прикриваються цивільними.

В Україні судили 21-річного військового армії РФ Артема Куликова за розстріл двох мирних жителів під Куп'янськом. Він потрапив до армії з Нижегородської в'язниці.