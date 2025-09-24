ВС РФ расстреляли семью в Донецкой области, дочь взяли в заложники: бойцы ВСУ показали видео

Российские оккупанты расстреляли семью гражданских украинцев в Донецкой области, а их несовершеннолетнюю дочь взяли в заложники. Видеокадры показали бойцы Третьего армейского корпуса ВСУ.

Несовершеннолетнюю девочку захватили с целью сделать невозможным ведение огня по группе россиян. Об этом сообщили военные Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

На видео с места событий можно увидеть передвижение россиян в районе населенного пункта Шандриголово. За кадром раздается голос командира РФ с позывным "Балли", который советует солдатам приготовить автоматы и гранаты, так как придется "убить всех людей без разбора, не считая детей".

"Все, кто там находится, никакого отношения к нам не имеют. Всех в расход!" — отдает приказы оккупант.

Украинские военные уточнили, что подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурм, удерживая ее в заложниках, сообщили в корпусе.

Напомним, военные из оперативно-стратегической группировки войск "Север" говорили о приказах российским военным расстреливать жителей Купянска. Часто россияне прикрываются гражданскими.

В Украине судили 21-летнего военного армии РФ Артема Куликова за расстрел двух мирных жителей под Купянском. Он попал в армию из Нижегородской тюрьмы.