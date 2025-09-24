Боєприпаси JU-90 з КНДР: ЗС РФ обстрілюють міста України особливо небезпечними снарядами (відео)

Російська армія досить довгий час обстрілює українські міста касетними боєприпасами JU-90 з Північної Кореї. Дешева копія американського M42 небезпечна для населення.

Суббоєприпасами JU-90 застосовують для обстрілу Херсона з реактивних систем залпового вогню. Про це пишуть оглядачі порталу Defense Express.

Перші фото цих снарядів показувала українська поліція і заявила, що їх знайшли в прибережних районах. Але маркування вирішили затерти.

Суббоєприпаси від JU-90 вельми ненадійні

У Telegram-канал "СПЖ "Водограй" з'явилися детальніші фото, вже з маркуванням і питання його походження відпали.

Касетні снаряди може запускати реактивна система залпового вогню M-1991

Зазначається, що касетні снаряди може запускати 240-мм реактивна система залпового вогню M-1991. По суті, це північнокорейська копія "Граду" ВМ-11. Експерти Defense Express зауважують, що ЗС РФ отримали від Пхеньяна і касетні 107-мм реактивні снаряди для РСЗВ Type-75.

Насправді JU-90 — це копія американського M42 з касетного артилерійського боєприпасу М483 і M864. Як і оригінал, боєприпас має поєднувати кумулятивну бойову частину та уламковий ефект.

Механізм підриву північнокорейських боєприпасів вельми примітивний

"Під час його виробництва ключові елементи максимально спростили. Замість обов'язкової мідної кумулятивної воронки використовували сталеву. Це сильно впливає на формування кумулятивного струменя і зменшує пробиття", — додали аналітики.

Також механізм підриву в північнокорейських боєприпасах примітивний і його не можна вважати надійним. Це пояснює, чому так багато знаходять нерозірваних суббоєприпасів, що становлять велику небезпеку для цивільних.

Нагадаємо, російська армія запускає по Україні дешеві безпілотники "Гербера" з осколковою бойовою частиною.

Наприкінці липня стало відомо, що Північна Корея передала Росії близько 6,5 млн артилерійських снарядів різних калібрів.