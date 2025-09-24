Боеприпасы JU-90 из КНДР: ВС РФ обстреливают города Украины особо опасными снарядами (видео)

Российская армия довольно долгое время обстреливают украинские города кассетными боеприпасами JU-90 из Северной Кореи. Дешевая копия американского M42 опасна для населения.

Суббоеприпасами JU-90 применяют для обстрела Херсона из реактивных систем залпового огня. Об этом пишут обозреватели портала Defense Express.

Первые фото данных cнарядов показывала украинская полиция и заявила, что их нашли в прибрежных районах. Но маркировку предпочти затереть.

Суббоеприпасы от JU-90 весьма ненадежны

В Telegram-канал "СПЖ "Водограй" появились более подробные фото, уже с маркировкой и вопросы его происхождения отпали.

Кассетные снаряды может запускать реактивная система залпового огня M-1991

Отмечается, что кассетные снаряды может запускать 240-мм реактивная система залпового огня M-1991. По сути, это северокорейская копия "Града" ВМ-11. Эксперты Defense Express замечают, что ВС РФ получили от Пхеньяна и кассетные 107-мм реактивные снаряды для РСЗО Type-75.

На самом деле, JU-90 — это копия американского M42 из кассетного артиллерийского боеприпаса М483 и M864. Как и оригинал, боеприпас должен сочетать кумулятивную боевую часть и обломочный эффект.

Механизм подрыва северокорейских боеприпасов весьма примитивный

"При его производстве ключевые элементы максимально упростили. Вместо обязательно медной кумулятивной воронки использовали стальную. Это сильно влияет на формирование кумулятивной струи и уменьшает пробитие", — добавили аналитики.

Также механизм подрыва в северокорейских боеприпасах примитивный и его нельзя считать надежным. Это объясняет, почему так много находят неразорванных суббоеприпасов, представляющих большую опасность для гражданских.

Напомним, российская армия запускает по Украине дешевые беспилотники "Гербера" с осколочной боевой частью.

В конце июля стало известно, что Северная Корея передала России около 6,5 млн артиллерийских снарядов разных калибров.