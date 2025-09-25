"Не має бути жодних": будинок не можуть визнати зруйнованим, якщо є стіни, — Федоров (відео)

У зоні ведення бойових дій на Запоріжжі почали дистанційно обстежувати будинки. Однак начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів про несподівану складність — будинки, розбиті вщент лише всередині, не можуть юридично визнати зруйнованими.

Related video

Рада оборони Запорізької області затвердила алгоритм проведення дистанційного обстеження житлових будинків,розташованих у зоні ведення активних бойових дій. Кабінет міністрів України дозволив місцевій владі проводити ці обстеження. Жителі таких міст, як Оріхів, Гуляйполе та Степногірськ, можуть отримувати сертифікати на зруйноване майно, щоб придбати нове житло. Про це керівник ОВА заявив під час брифінгу 24 вересня

"Вже є перші результати цієї роботи: за останні тижні в Оріхівській громаді було видано 23 сертифікати, в Гуляйпільській громаді було видано 3 сертифікати. Наразі саме на Запорізькій області ми будемо опрацьовувати зміни до нормативно-правових документів, які допоможуть нам синхронізувати дії", — повідомив Федоров.

Відповідаючи на запитання кореспондента "Укрінформу", він пояснив, що йдеться про синхронізацію з правоохоронними структурами та військовими, але алгоритми для цього є. Окрім того, є одна складність — компенсацію за житло у зоні бойових дій можна отримати лише у тому випадку, якщо воно зруйноване на 80%.

"Не має бути стін. Жодних. Не має бути покрівлі. На жаль, коли ми облітаємо "Мавіком", то бачимо, що внутрішньо майно зруйноване, але є три стіни, і ми не можемо визнати його зруйнованим, бо сьогодні нам не дозволяють це нормативні документи", — розповів керівник обладміністрації.

Він зазначив, що отримання сертифікату не означає автоматичне отримання грошей на нове житло.

"Моя задача — допомогти мешканцю отримати сертифікат. Він наповнюється грошима коштом наших європейських партнерів. Сьогодні немає великої черги за наповненням сертифікатів", — додав Федоров.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 25 вересня збили російський багатоцільовий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Запорізькому напрямку. Цей літак запускав КАБи по Запоріжжю.

Військовий експерт Михайло Жирохов припустив, що ворожий винищувач могли збити з F-16 або ЗРК Patriot. З його слів, найімовірніше, ЗСУ влаштували засідку, знаючи шаблонний маршрут Су-34.