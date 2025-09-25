"Не должно быть никаких": дом не могут признать разрушенным, если есть стены, — Федоров (видео)

В зоне ведения боевых действий в Запорожье начали дистанционно обследовать дома. Однако начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал о неожиданной сложности — дома, разбитые вдребезги только внутри, не могут юридически признать разрушенными.

Совет обороны Запорожской области утвердил алгоритм проведения дистанционного обследования жилых домов, расположенных в зоне ведения активных боевых действий. Кабинет министров Украины разрешил местным властям проводить эти обследования. Жители таких городов, как Орехов, Гуляйполе и Степногорск, могут получать сертификаты на разрушенное имущество, чтобы приобрести новое жилье. Об этом руководитель ОВА заявил во время брифинга 24 сентября

"Уже есть первые результаты этой работы: за последние недели в Ореховской громаде было выдано 23 сертификата, в Гуляйпольской громаде было выдано 3 сертификата. Сейчас именно на Запорожской области мы будем прорабатывать изменения в нормативно-правовые документы, которые помогут нам синхронизировать действия", — сообщил Федоров.

Отвечая на вопрос корреспондента "Укринформа", он пояснил, что речь идет о синхронизации с правоохранительными структурами и военными, но алгоритмы для этого есть. Кроме того, есть одна сложность — компенсацию за жилье в зоне боевых действий можно получить только в том случае, если оно разрушено на 80%.

"Не должно быть стен. Никаких. Не должно быть кровли. К сожалению, когда мы облетаем "Мавиком", то видим, что внутренне имущество разрушено, но есть три стены, и мы не можем признать его разрушенным, потому что сегодня нам не позволяют это нормативные документы", — рассказал руководитель обладминистрации.

Он отметил, что получение сертификата не означает автоматическое получение денег на новое жилье.

"Моя задача — помочь жителю получить сертификат. Он наполняется деньгами за счет наших европейских партнеров. Сегодня нет большой очереди за наполнением сертификатов", — добавил Федоров.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что 25 сентября сбили российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 на Запорожском направлении. Этот самолет запускал КАБы по Запорожью.

Военный эксперт Михаил Жирохов предположил, что вражеский истребитель могли сбить из F-16 или ЗРК Patriot. По его словам, вероятнее всего, ВСУ устроили засаду, зная шаблонный маршрут Су-34.