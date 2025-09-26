"З повною силою": європейці таємно попередили Москву, що збиватимуть їх літаки, — Bloomberg

Після порушення російськими винищувачами МіГ-31 повітряного простору Естонії відбулась закрита зустріч у Москві, на якій європейські дипломати попередили росіян, що збиватимуть літаки ЗС РФ у разі потреби.

Представники РФ, які були на зустрічі, навіть за умови конфіденційності розмов заперечили, що їхні літаки порушували повітряний простір Естонії, пише Bloomberg.

"Європейські дипломати попередили Кремль цього тижня, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору з повною силою, в тому числі збиваючи російські літаки", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що зустріч у Москві була дуже "напруженою", а її наслідок зокрема стало те, що британські, французькі та німецькі посланці дійшли висновку, що порушення повітряного простору Естонії було навмисною тактикою та здійснювалось за наказом російських командирів.

Російські офіційні особи заявили, що вони не намагаються випробувати НАТО, а заліт російських дронів на територію Польщі назвали "помилковим".

"Звіт про зустріч у Москві показує, що Путін отримав більш рішуче попередження щодо вторгнення літаків і дронів у небо над Східною Європою, і дає уявлення про ризиковану політику обох сторін", — зазначили автори матеріалу.

У статті також вказано, що під час переговорів російський дипломат повідомив європейцям, що вторгнення були відповіддю на українські атаки на Крим. Представники Кремля пояснили, що операції в Криму були б неможливими без підтримки НАТО, і, як результат, Росія вважає, що вона вже вступила в конфронтацію з європейськими країнами.

За словами чиновників, російська сторона робила детальні нотатки під час розмови, що змусило європейську делегацію припустити, що їм було доручено надати детальний звіт про позицію НАТО до найвищого командування.

Представник уряду Німеччини підтвердив журналістам, що зустріч відбулася і що посли заявили Москві, що вторгнення мають припинитися.

Нагадаємо, 25 вересня посол Росії у Франції Олексій Мєшков заявив, що якби НАТО збило літак на Естонією, "це означало б війну".

23 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс реагуватиме на провокації "спокійно та рішуче", і будь-якого порушника повітряного простору не збиватиме.