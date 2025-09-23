Потреби збивати російські МіГ-31 над Естонією не було, — генсек НАТО (відео)

НАТО не завжди реагує миттєво на порушення повітряного простору країн альянсу — спершу оцінюється реальна загроза. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте запевнив, що у разі необхідності НАТО вживе всі доступні заходи для захисту своїх союзників.

Під час засідання 23 вересня Марк Рютте обговорив із членами Альянсу ситуацію в Україні та провокаційні дії Росії, зокрема випадки порушення повітряного простору країн-членів НАТО, передає канал "Новини.LIVE", який транслював засідання.

У відео генсек наголосив, що Альянс завжди діятиме зважено, спокійно та рішуче, маючи у своєму розпорядженні всі оборонні системи для забезпечення безпеки території союзників.

"Ми завжди реагуватимемо спокійно та рішуче, бо в нас є всі оборонні системи, щоб переконатися, що ми можемо захистити кожен сантиметр території союзників", — заявив генсек НАТО.

Як зазначив Рютте, під час останнього інциденту з порушенням повітряного простору Естонії російськими літаками не було зафіксовано безпосередньої загрози. Через це збивати літаки не було потреби. Генсек пояснив, що НАТО завжди діє пропорційно: ситуація оцінюється на основі всіх доступних розвідувальних даних та аналізу в реальному часі, і лише у разі наявності реальної небезпеки вживаються необхідні оборонні заходи для захисту міст, людей та інфраструктури.

Рютте підкреслив, що НАТО завжди реагує у межах оціненої загрози та пропорційно.

"Ми забезпечуємо захист наших міст, людей і критичної інфраструктури, оцінюючи кожен інцидент за наявними даними. Це не означає, що будь-який порушник негайно буде збитий — наші дії ґрунтуються на ретельному аналізі та чітких критеріях", — зазначив генсек.

Варто зауважити, що зустріч була скликана у зв’язку з інцидентом, коли російські літаки порушили повітряний простір Естонії. Зокрема, причиною стало те, що ініціювала консультації Альянсу за статтею 4 Вашингтонського договору, що передбачає проведення екстрених обговорень безпекової ситуації.

Нагадаємо, що 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії та наблизилися до столиці Таллінна, після чого італійські F-35 були підняті для їхнього перехоплення.

Також Фокус писав, що у Міністерстві оборони Росії заявили, що літаки МіГ-31 не порушували повітряний простір Естонії, а рухались над нейтральними водами над Балтійським морем.

Окрім цього, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові без вагань збиватимуть об'єкти, які порушують її повітряний простір і становлять загрозу.