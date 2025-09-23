Потребности сбивать российские МиГ-31 над Эстонией не было, — генсек НАТО (видео)

НАТО не всегда реагирует мгновенно на нарушение воздушного пространства стран альянса — сначала оценивается реальная угроза. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заверил, что в случае необходимости НАТО примет все доступные меры для защиты своих союзников.

Во время заседания 23 сентября Марк Рютте обсудил с членами Альянса ситуацию в Украине и провокационные действия России, в частности случаи нарушения воздушного пространства стран-членов НАТО, передает канал "Новости.LIVE", который транслировал заседание.

В видео генсек подчеркнул, что Альянс всегда будет действовать взвешенно, спокойно и решительно, имея в своем распоряжении все оборонные системы для обеспечения безопасности территории союзников.

"Мы всегда будем реагировать спокойно и решительно, потому что у нас есть все оборонительные системы, чтобы убедиться, что мы можем защитить каждый сантиметр территории союзников", — заявил генсек НАТО.

Как отметил Рютте, во время последнего инцидента с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими самолетами не было зафиксировано непосредственной угрозы. Поэтому сбивать самолеты не было необходимости. Генсек пояснил, что НАТО всегда действует пропорционально: ситуация оценивается на основе всех доступных разведывательных данных и анализа в реальном времени, и только в случае наличия реальной опасности принимаются необходимые оборонительные меры для защиты городов, людей и инфраструктуры.

Рютте подчеркнул, что НАТО всегда реагирует в пределах оцененной угрозы и пропорционально.

"Мы обеспечиваем защиту наших городов, людей и критической инфраструктуры, оценивая каждый инцидент по имеющимся данным. Это не означает, что любой нарушитель немедленно будет сбит — наши действия основываются на тщательном анализе и четких критериях", — отметил генсек.

Стоит заметить, что встреча была созвана в связи с инцидентом, когда российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. В частности, причиной стало то, что инициировала консультации Альянса по статье 4 Вашингтонского договора, предусматривающей проведение экстренных обсуждений ситуации с безопасностью.

Напомним, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и приблизились к столице Таллинна, после чего итальянские F-35 были подняты для их перехвата.

Также Фокус писал, что в Министерстве обороны России заявили, что самолеты МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии, а двигались над нейтральными водами над Балтийским морем.

Кроме этого, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные без колебаний будут сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу.