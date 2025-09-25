МіГ-31 над Естонією: якби НАТО збило літак, "це означало б війну", — посол Росії

Якби російський літак порушив повітряний простір НАТО і був збитий після цього, Москва сприйняла б це як початок війни з альянсом. Посол Росії у Франції Олексій Мєшков наголосив, що літаки НАТО нібито часто порушують повітряний простір РФ, і їх не збивають.

Related video

Російські винищувачі й БПЛА стали частіше залітати на територію Європи, зокрема Естонії й Данії. Однак Москва усе заперечує. Журналісти RTL 25 вересня запитали ворожого посла, що відбулося б, якби НАТО збило такий літак.

"Це означало б війну", — коротко відповів він.

У ЗМІ зазначили, що думку про те, що країни НАТО могли б збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, озвучив президент США Дональд Трампа. Однак Мєшков заявив, що в той самий час авіація альянсу безкарно літає над РФ.

"Ви знаєте, багато літаків НАТО порушують повітряний простір Росії, (…) це трапляється досить часто. Але їх не збивають", — зазначив він.

Російського дипломата проносили прокоментувати вторгнення дронів і літаків РФ у повітряний простір Європи протягом останніх тижнів. Він категорично це заперечив.

"Росія не робить цього, не грається з ким-небудь. Це не дуже в нашому стилі", — запевнив Мєшков.

Він додав, що Захід натомість "неодноразово обманював" Москву.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс реагуватиме на провокації "спокійно та рішуче", і будь-якого порушника повітряного простору не збиватиме.

Випадок порушення повітряного простору Естонії, як відомо, стався 19 вересня. У небі над країною протягом приблизно 12 хвилин перебували три російські літаки МіГ-31. Естонські Збройні сили продемонстрували їхній маршрут.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав порушення повітряного простору нахабним. Країна вперше за 34 роки членства в ООН запросила скликання надзвичайного засідання Радбезу через це.