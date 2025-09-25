МиГ-31 над Эстонией: если бы НАТО сбило самолет, "это означало бы войну", — посол России

Если бы российский самолет нарушил воздушное пространство НАТО и был сбит после этого, Москва восприняла бы это как начало войны с альянсом. Посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что самолеты НАТО якобы часто нарушают воздушное пространство РФ, и их не сбивают.

Российские истребители и БПЛА стали чаще залетать на территорию Европы, в частности Эстонии и Дании. Однако Москва все отрицает. Журналисты RTL 25 сентября спросили вражеского посла, что произошло бы, если бы НАТО сбило такой самолет.

"Это означало бы войну", — коротко ответил он.

В СМИ отметили, что мысль о том, что страны НАТО могли бы сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство, озвучил президент США Дональд Трампа. Однако Мешков заявил, что в то же время авиация альянса безнаказанно летает над РФ.

"Вы знаете, многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России, (...) это случается довольно часто. Но их не сбивают", — отметил он.

Российского дипломата проносили прокомментировать вторжение дронов и самолетов РФ в воздушное пространство Европы в течение последних недель. Он категорически это отрицал.

"Россия не делает этого, не играет с кем-либо. Это не очень в нашем стиле", — заверил Мешков.

Он добавил, что Запад взамен "неоднократно обманывал" Москву.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс будет реагировать на провокации "спокойно и решительно", и любого нарушителя воздушного пространства не будет сбивать.

Случай нарушения воздушного пространства Эстонии, как известно, произошел 19 сентября. В небе над страной в течение примерно 12 минут находились три российских самолета МиГ-31. Эстонские Вооруженные силы продемонстрировали их маршрут.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал нарушение воздушного пространства наглым. Страна впервые за 34 года членства в ООН запросила созыв чрезвычайного заседания Совбеза из-за этого.