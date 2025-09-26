Батьки шоковані: у Нідерландах схопили двох підлітків, які шпигували для РФ, — ЗМІ

Двох 17-річних школярів, ймовірно, завербували спецслужби РФ. Поліція підозрює хлопців у виконанні хакерських завдань у Гаазі.

Related video

У понеділок, приблизно о 16:50 17-річний підліток саме оробив вдома домашнє завдання, коли після дзвінку у двері в будинку з'явились щонайменше 8 незнайомців у балаклавах. Вони мали ордер на обшук та одразу побігли нагору, промовивши "шпигунство" і "надання послуг іноземній державі". Того дня хлопця затримали, і 25 вересня слідчий суддя вирішив залишити його під вартою ще на 14 днів. Деталями поділились у виданні De Telegraaf.

За даними слідства, 17-річний затриманий зв'язувався через Telegram з проросійським хакером, у групі також був його одноліток. Прокуратура офіційно не розголошує деталей справи через вік підозрюваних, лише підтверджує факт затримання. Однак батько хлопця розповів, що його вважають причетним до спроби перехоплення даних Wi-Fi-мереж у Гаазі за допомогою спеціального пристрою. При цьому маршрут пролягав повз будівлі Європолу, Євроюсту та посольства Канади.

Сім'я не підозрювала, що підліток може мати подібний секрет. Він вів звичайне життя — ходив у школу, займався хокеєм, працював у супермаркеті і навіть спав з плюшевою іграшкою. Батько припускає, що школяр міг потрапити у російську пастку через потяг до гострих відчуттів, адже вдома "панують спокій, чистота і порядок".

Чоловік зізнався, що почувається дуже втомлений і виживає завдяки каві. Він описав сина як фанатичного геймера, який знається на комп'ютерах та захоплюється хакерством. Однак проблемним підлітком він не був, навіть не ходив на вечірки.

"Ми виховуємо своїх дітей, готуючи їх до різних небезпек у житті: куріння, вейпінг, алкоголь і наркотики. Але не до такого. Хто ж про це думає?" — зізнався батько.

Для батьків арешт хлопця став повною несподіванкою. Вони опинились у незнайомому світі й відчувають безсилля, а свого сина вважають наївним.

"Мій син зовсім не цікавиться політикою. Я навіть не можу уявити, що це сталося. Я знаю, що він цікавиться хакерством. Але ми не мали уявлення, чим він займався", — заявив батько.

Він розповів, що підліток дуже перелякався. Водночас його адвокат Майкл Руперті стверджує, що поліціянти діяли надто жорстоко під час обшуку. Іншого затриманого 25 вересня було вирішено відпустити під домашній арешт з електронним браслетом.

"Це, ймовірно, перший випадок у Нідерландах, коли неповнолітніх вербує іноземна держава", — зазначили у виданні.

З травня у країні діє посилений закон проти втручання з боку інших держав. Таємним агентам, які працюють на шкоду національним інтересам, може загрожувати до 8 років у в'язниці. Дослідник Барт Схурман наголосив, що йдеться про "унікальний випадок для Нідерландів".

"Якщо проаналізувати випадки, в яких Росія використовує "одноразових агентів", то зазвичай можна побачити куратора, який ховається за анонімним акаунтом у Telegram. Часто працюють посередники, тому важко встановити, хто насправді стоїть за цим", — повідомив експерт.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що у Великій Британії арештували двох чоловіків і одну жінку, яких підозрюють у роботі на російську розвідку. У поліції заявили, що росіяни вербують все більше людей.

Аналітики IISS попередили, що Росія веде масштабну і нетрадиційну війну проти Європи. При цьому ворог зосереджений на диверсіях проти критичної інфраструктури.