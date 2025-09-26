Родители шокированы: в Нидерландах схватили двух подростков, которые шпионили для РФ, — СМИ

Двух 17-летних школьников, вероятно, завербовали спецслужбы РФ. Полиция подозревает ребят в выполнении хакерских заданий в Гааге.

Related video

В понедельник, примерно в 16:50 17-летний подросток как раз делал дома домашнее задание, когда после звонка в дверь в доме появились по меньшей мере 8 незнакомцев в балаклавах. Они имели ордер на обыск и сразу побежали наверх, сказав "шпионаж" и "оказание услуг иностранному государству". В тот день парня задержали, и 25 сентября следственный судья решил оставить его под стражей еще на 14 дней. Деталями поделились в издании De Telegraaf.

По данным следствия, 17-летний задержанный связывался через Telegram с пророссийским хакером, в группе также был его сверстник. Прокуратура официально не разглашает деталей дела из-за возраста подозреваемых, лишь подтверждает факт задержания. Однако отец парня рассказал, что его считают причастным к попытке перехвата данных Wi-Fi-сетей в Гааге с помощью специального устройства. При этом маршрут пролегал мимо зданий Европола, Евроюста и посольства Канады.

Семья не подозревала, что подросток может иметь подобный секрет. Он вел обычную жизнь — ходил в школу, занимался хоккеем, работал в супермаркете и даже спал с плюшевой игрушкой. Отец предполагает, что школьник мог попасть в российскую ловушку из-за тяги к острым ощущениям, ведь дома "царят спокойствие, чистота и порядок".

Мужчина признался, что чувствует себя очень уставшим и выживает благодаря кофе. Он описал сына как фанатичного геймера, который разбирается в компьютерах и увлекается хакерством. Однако проблемным подростком он не был, даже не ходил на вечеринки.

"Мы воспитываем своих детей, готовя их к различным опасностям в жизни: курение, вейпинг, алкоголь и наркотики. Но не к такому. Кто же об этом думает?" — признался отец.

Для родителей арест парня стал полной неожиданностью. Они оказались в незнакомом мире и чувствуют бессилие, а своего сына считают наивным.

"Мой сын совсем не интересуется политикой. Я даже не могу представить, что это произошло. Я знаю, что он интересуется хакерством. Но мы не имели представления, чем он занимался", — заявил отец.

Он рассказал, что подросток очень испугался. В то же время его адвокат Майкл Руперти утверждает, что полицейские действовали слишком жестоко во время обыска. Другого задержанного 25 сентября было решено отпустить под домашний арест с электронным браслетом.

"Это, вероятно, первый случай в Нидерландах, когда несовершеннолетних вербует иностранное государство", — отметили в издании.

С мая в стране действует ужесточенный закон против вмешательства со стороны других государств. Тайным агентам, которые работают в ущерб национальным интересам, может грозить до 8 лет в тюрьме. Исследователь Барт Схурман отметил, что речь идет об "уникальном случае для Нидерландов".

"Если проанализировать случаи, в которых Россия использует "одноразовых агентов", то обычно можно увидеть куратора, который скрывается за анонимным аккаунтом в Telegram. Часто работают посредники, поэтому трудно установить, кто на самом деле стоит за этим", — сообщил эксперт.

Напомним, 18 сентября стало известно, что в Великобритании арестовали двух мужчин и одну женщину, которых подозревают в работе на российскую разведку. В полиции заявили, что россияне вербуют все больше людей.

Аналитики IISS предупредили, что Россия ведет масштабную и нетрадиционную войну против Европы. При этом враг сосредоточен на диверсиях против критической инфраструктуры.