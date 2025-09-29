Бізнесмен із Миколаєва намагався продати РФ комплектуючі та зброю до бойових кораблів (фото)
Миколаївський підприємець, який під час повномасштабного вторгнення незаконно заволодів критично важливими комплектуючими для корабельних артилерійських установок, намагався продати обладнання вартістю майже $1,5 млн у РФ через треті країни.
Серед того, що він намагався вивезти з України у спеціальних контейнерах, схожих на бойлери, були артсистеми різних типів: від шестиствольних автоматів АО-18 до універсальних установок АК-176М, повідомляє Служба безпеки України.
Така зброя використовується на бойових кораблях для ураження швидкісних цілей на малих дистанціях, зокрема дронів і крилатих ракет.
Щоб замаскувати оборудку, підозрюваний планував транспортувати бойові системи на афілійовані підприємства до країн ЄС і Південно-Східної Азії, а звідти — до Росії.
Щоб провернути цю схему, фігурант уклав фіктивні договори з підконтрольними іноземними компаніями.
Співробітники Служби безпеки викрили ділка на етапі підготовки до вивезення оборонної продукції та затримали.
Під час обшуків на його складах та офісах вилучили артилерійські установки у спеціально виготовлених контейнерах, додаткові комплектуючі до військових катерів і договори з іноземними підприємствами.
Вилучене озброєння буде передано для потреб ЗСУ.
Бізнесмена затримано і взято під варту, і йому вже оголосили про підозру в підготовці до контрабанди зброї, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі слідчі встановлюють коло осіб, причетних до схеми.
