Бизнесмен из Николаева пытался продать РФ комплектующие и оружие к боевым кораблям (фото)

Николаевский предприниматель, который во время полномасштабного вторжения незаконно завладел критически важными комплектующими для корабельных артиллерийских установок, пытался продать оборудование стоимостью почти $1,5 млн в РФ через третьи страны.

Related video

Среди того, что он пытался вывезти из Украины в специальных контейнерах, похожих на бойлеры, были артсистемы разных типов: от шестиствольных автоматов АО-18 до универсальных установок АК-176М, сообщает Служба безопасности Украины.

Такое оружие используется на боевых кораблях для поражения скоростных целей на малых дистанциях, в частности дронов и крылатых ракет.

Это комплектующие предназначались для РФ Фото: СБУ

Чтобы замаскировать сделку, подозреваемый планировал транспортировать боевые системы на аффилированные предприятия в страны ЕС и Юго-Восточную Азию, а оттуда – в Россию.

Оружие было спрятано в специальных ящиках Фото: СБУ

Чтобы провернуть эту схему, фигурант заключил фиктивные договоры с подконтрольными иностранными компаниями.

В офисе бизнесмена обнаружили множество печатей Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности разоблачили дельца на этапе подготовки к вывозу оборонной продукции и задержали.

Во время обысков на его складах и офисах изъяли артиллерийские установки в специально изготовленных контейнерах, дополнительные комплектующие к военным катерам и договоры с иностранными предприятиями.

Изъятое вооружение будет передано для нужд ВСУ.

Бизнесмен задержан и взят под стражу, и ему уже объявили о подозрении в подготовке к контрабанде оружия, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к схеме.

Напомним, охранник детского сада из Запорожья корректировал ракетно-бомбовые артиллерийские и дроновые удары по прифронтовым поселкам региона, подконтрольным Украине.

Также сообщалось, что в ведущем высшем военном учебном заведении Украины обнаружили агента Федеральной службы безопасности РФ.