Охранника детского сада в Запорожье приговорили к 15 годам тюрьмы: что он сделал

Охранник детсада из Запорожья, завербованный российскими спецслужбами, корректировал ракетно-бомбовые артиллерийские и дроновые удары по прифронтовым поселкам региона, подконтрольным Украине.

Related video

К работе на россиян мужчину привлекла его знакомая хористка Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщили в СБУ. Женщина ранее сбежала на временно оккупированную часть территории области и стала сотрудничать со спецслужбами РФ.

Через нее мужчина держал связь с куратором, с которым координировал свою деятельность.

Следствие установило, что он передавал оккупантам локации гражданской застройки и объекты критической инфраструктуры региона.

По его наведению в конце 2023 года ВС РФ обстреляли жилые дома в поселке Степногорск, в результате чего погиб 43-летний мирный житель, а другие люди остались без домов, которые были полностью разрушены.

Мужчину обвинили в государственной измене Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала подозреваемого в январе 2024 года. Во время обысков у него изъяли смартфон с анонимным чатом в мессенджере, с которого он контактировал со "связной" ГРУ РФ. Его обвинили в государственной измене, совершенной по предварительному сговору лиц, и приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, в мае этого года в ведущем высшем военном учебном заведении Украины обнаружили агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Студент передавал куратору координаты казарм и стратегического объекта, расположенного на территории университета.

Молодой человек попал в поле зрения ФСБ, когда искал легкого заработка в группах Telegram, и за деньги начал сотрудничать со спецслужбами РФ. Одной из задач "крота" была корректировка ракетного удара по собственному университету.

Ранее сообщалось, что ВС РФ под утро 22 сентября ударили по Запорожью пятью авиабомбами. Под атакой оказались объекты гражданской инфраструктуры и промышленности. Погибли три человека, в том числе 16-летний подросток.