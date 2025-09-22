Взрывы в Запорожье: ВС РФ почти 40 минут бомбили город, есть погибшие и раненые (видео)

Россияне терроризировали жилые районы Запорожья массированными ударами авиабомбами. Три человека погибли в результате атаки.

Двое горожан пострадали — 20-летний мужчина и парень 16 лет. У последнего — острая реакция и стресс. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Мужчине и дочери погибшей 75-летней женщины психологи и медики оказывали помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов, сообщают корреспонденты "Суспільного".

Известно, что под утро 22 сентября ВС РФ ударили по Запорожью авиабомбами. От взрывов были повреждены 15 многоэтажных, 10 частных домов и ряд нежилых помещений. Кроме этого, уничтожены гражданские автомобили.

Часть атак отразили украинские военные, но не менее 10 прилетов были в разных районах города. К примеру, в Космическом микрорайоне был повторный удар по парковке.

На Набережной магистрали было попадание возле торговых центров и критической инфраструктуры. Движение транспорта по ней временно ограничили.

В Шевченковском районе удар ВС РФ пришелся по жилым домам. Федоров акцентирует внимание, что ни один объект не имел отношения к военной инфраструктуре.

"Это был целенаправленный террор мирного города и его жителей", — подытожил он.

В Национальной полиции рассказали, что авиабомбы попали по двум частным домам, объектам инфраструктуры и автостоянке грузового транспорта. Загорелись пять автомобилей.

На местах работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, спасатели, экстренные медицинские и аварийные службы.

Напомним, кроме Запорожья российкие оккупанты ночью 22 сентября нанесли удары "Шахедами" по Борисполю и Сумам. В Бориспольском районе Киевской области горела жилая трехэтажка.

При обстреле критической инфраструктуры в Нежинском районе Черниговской области 21 сентября пострадали спасатели. ВС РФ нанесли по ним повторный удар.