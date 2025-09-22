Вибухи в Запоріжжі: ЗС РФ майже 40 хвилин бомбили місто, є загиблі та поранені (відео)

Росіяни тероризували житлові райони Запоріжжя масованими ударами авіабомбами. Три людини загинули внаслідок атаки.

Двоє містян постраждали — 20-річний чоловік і хлопець 16 років. В останнього — гостра реакція та стрес. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Чоловікові та доньці загиблої 75-річної жінки психологи та медики надавали допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків, повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Відомо, що під ранок 22 вересня ЗС РФ вдарили по Запоріжжю авіабомбами. Від вибухів було пошкоджено 15 багатоповерхових, 10 приватних будинків і низку нежитлових приміщень. Крім цього, знищено цивільні автомобілі.

Частину атак відбили українські військові, але щонайменше 10 прильотів були в різних районах міста. Наприклад, у Космічному мікрорайоні був повторний удар по парковці.

На Набережній магістралі було влучання біля торговельних центрів і критичної інфраструктури. Рух транспорту по ній тимчасово обмежили.

У Шевченківському районі удар ЗС РФ припав на житлові будинки. Федоров акцентує увагу, що жоден об'єкт не мав стосунку до військової інфраструктури.

"Це був цілеспрямований терор мирного міста і його жителів", — підсумував він.

У Національній поліції розповіли, що авіабомби влучили по двох приватних будинках, об'єктах інфраструктури та автостоянці вантажного транспорту. Загорілися п'ять автомобілів.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники, екстрені медичні та аварійні служби.

Нагадаємо, крім Запоріжжя, російські окупанти вночі 22 вересня завдали ударів "Шахедами" по Борисполю та Сумах. У Бориспільському районі Київської області горіла житлова триповерхівка.

Під час обстрілу критичної інфраструктури в Ніжинському районі Чернігівської області 21 вересня постраждали рятувальники. ЗС РФ завдали по них повторного удару.