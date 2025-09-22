Охоронця дитячого садка в Запоріжжі засудили до 15 років в'язниці: що він зробив

Охоронець дитсадка із Запоріжжя, завербований російськими спецслужбами, коригував ракетно-бомбові артилерійські та дронові удари по прифронтових селищах регіону, підконтрольних Україні.

До роботи на росіян чоловіка залучила його знайома хористка Української православної церкви Московського патріархату, повідомили в СБУ. Жінка раніше втекла на тимчасово окуповану частину території області та стала співпрацювати зі спецслужбами РФ.

Через неї чоловік тримав зв'язок із куратором, з яким координував свою діяльність.

Слідство встановило, що він передавав окупантам локації цивільної забудови та об'єкти критичної інфраструктури регіону.

За його наведенням наприкінці 2023 року ЗС РФ обстріляли житлові будинки в селищі Степногірськ, унаслідок чого загинув 43-річний мирний мешканець, а інші люди залишилися без будинків, які були повністю зруйновані.

Чоловіка звинуватили в державній зраді Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала підозрюваного в січні 2024 року. Під час обшуків у нього вилучили смартфон з анонімним чатом у месенджері, з якого він контактував зі "зв'язковим" ГРУ РФ. Його звинуватили в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою осіб, і засудили до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у травні цього року в провідному вищому військовому навчальному закладі України виявили агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Студент передавав куратору координати казарм і стратегічного об'єкта, розташованого на території університету.

Молодий чоловік потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав легкого заробітку в групах Telegram, і за гроші почав співпрацювати зі спецслужбами РФ. Одним із завдань "крота" було коригування ракетного удару по власному університету.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ під ранок 22 вересня вдарили по Запоріжжю п'ятьма авіабомбами. Під атакою опинилися об'єкти цивільної інфраструктури та промисловості. Загинули три людини, зокрема 16-річний підліток.