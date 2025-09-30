Спеціально вибрали час: Дніпро атакували "Шахеди" з особливою бойовою частиною (фото, відео)

Сьогоднішній обстріл Дніпра ударними "Шахедами", начиненими шрапнеллю, лише підтверджує, що РФ веде масовий терор проти цивільного населення, зазначив Олександр Коваленко.

Коваленко нагадав, що під час удару РФ 30 вересня постраждали будівля медичного центру і дитяча стоматологія. Одна людина загинула, 28 дістали поранення. "Shahed-136, які вдарили по Дніпру, були забезпечені бойовими частинами зі шрапнеллю. Серед поранених — множинні осколкові ушкодження шрапнельного типу", — повідомив експерт у своєму Telegram-каналі.

Росіяни атакували Дніпро дронами зі шрапнеллю

"Російські пропагандисти вже називають удар по Дніпру — успішним ураженням військових об'єктів, хоча очевидно, що метою був черговий акт терору проти цивільного населення. Загалом, усе як завжди, будівля медичного центру і дитяча стоматологія, для окупантів — військові об'єкти", — написав Коваленко.

Він заявив, що росіяни спеціально вибрали час і місце для атаки: багатолюдні місця і друга половина дня, коли люди закінчують роботу.

"Це лише підтверджує той факт, що удар по Дніпру носив не точковий характер по якомусь військовому об'єкту, а мав на меті — масовий терор проти цивільного населення з метою вбивства якомога більшої кількості людей", — акцентував Коваленко.

У Дніпропетровській ОВА вже заявили, що внаслідок атаки росіян загинула одна людина, 28 — дістали поранення. Серед постраждалих — 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина. Було госпіталізовано 12 осіб.

12 російських безпілотників було збито ППО в області.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після атаки росіян на Дніпро закликав збудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб "жодна країна не була поодинці проти цієї загрози".

А розслідування показало, що Росія з початку вторгнення запустила по Україні майже 50 тисяч "Шахедів".