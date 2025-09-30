Росія з початку вторгнення запустила по Україні майже 50 тисяч "Шахедів", — розслідування

Жертвами цих обстрілів, як ідеться в матеріалі, стали щонайменше 253 людини. За фактами атак на об'єкти цивільної інфраструктури слідчі зареєстрували понад 1600 кримінальних проваджень.

Через атаки дронів 253 людини загинули, 1 524 отримали поранення різного ступеня тяжкості, пише "Слідство. Інфо" з посиланням на інформацію Офісу генпрокурора України.

ЗС РФ використовують БПЛА для ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на території України, завдаючи величезної матеріальної шкоди, а також травмуючи і вбиваючи цивільних людей. "Шахеди" руйнують школи, лікарні та інші об'єкти, які вважаються захищеними нормами міжнародного гуманітарного права.

За фактами атак на об'єкти цивільної інфраструктури слідчі зареєстрували понад 1,6 тисячі кримінальних проваджень.

В Офісі генпрокурора наголосили на тому факті, що раніше в російських окупантів не було такої зброї, як дрони, а отже, і чіткої структури, хто мав відповідати за ці види ураження.

"Поступово у них з'являються конкретні підрозділи, як у нас Сили безпілотних систем. Ми починаємо розуміти, хто ухвалює рішення завдавати ураження. Ми багато працювали з нашими колегами з розвідки, щоб цю інформацію "по копійці" зібрати. І зараз ми будемо називати конкретні прізвища і притягувати їх у заочній процедурі, але я сподіваюся, що це питання часу до реальної відповідальності", — заявив начальник Департаменту протидії злочинам, скоєним в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов (до вересня 2025 року).

Тільки за один обстріл дронами в Дніпрі ЗС РФ пошкодили десятки будівель

Тільки за 30 вересня ЗС РФ атакували Україну десятками "Шахедів" як вночі, так і серед білого дня. Тільки в Дніпрі внаслідок прильотів травмовано щонайменше 28 осіб. Один чоловік від отриманих травм помер у реанімації.

Окупанти також вдарили по Сумській області і вбили в селі Чернеччина сім'ю з двома маленькими дітьми. Загибла мати сімейства була вагітна двійнею.

Раніше повідомлялося, що російська армія двічі за дві години обстріляла ударними дронами Харків. Під ударом були Київський і Холодногірський райони міста.