Россия с начала вторжения запустила по Украине почти 50 тысяч "Шахедов", — расследование

Жертвами этих обстрелов, как говорится в материале, стали как минимум 253 человека. По фактам атак на объекты гражданской инфраструктуры следователи зарегистрировали более 1600 уголовных производств.

Из-за атак дронов 253 человека погибли, 1 524 получили ранения разной степени тяжести, пишет "Слідство. Інфо" cо ссылкой на информацию Офиса генпрокурора Украины.

ВС РФ используют БПЛА для по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины, нанося огромный материальный ущерб, а также травмируя и убивая гражданских людей. "Шахеды" разрушают школы, больницы и другие объекты, которые считаются защищенными нормами международного гуманитарного права.

По фактам атак на объекты гражданской инфраструктуры следователи зарегистрировали более 1,6 тысяч уголовных производств.

В Офисе генпрокурора отметили тот факт, что раньше у российских оккупантов не было такого оружия как дроны, а значит и четкой структуры, кто должен был отвечать за эти виды поражения.

"Постепенно у них появляются конкретные подразделения, как у нас Силы беспилотных систем. Мы начинаем понимать, кто принимает решение наносить поражение. Мы много работали с нашими коллегами по разведкам, чтобы эту информацию "по копейке" собрать. И сейчас мы будем называть конкретные фамилии и привлекать их в заочной процедуре, но я надеюсь, что это вопрос времени к реальной ответственности", — заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Украины Юрий Белоусов (до сентября 2025 года).

Только за один обстрел дронами в Днепре ВС РФ повредили десятки зданий

Только за 30 сентября ВС РФ атаковали Украину десятками "Шахедов" как ночью, так и среди бела дня. Только в Днепре в результате прилетов травмированы не менее 28 человек. Один мужчина от полученных травм скончался в реанимации.

Оккупанты также ударили по Сумской области и убили в селе Чернетчина семью с двумя маленькими детьми. Погибшая мать семейства была беременна двойней.

Ранее сообщалось, что российская армия дважды за два часа обстреляла ударными дронами Харьков. Под ударом были Киевский и Холодногорский районы города.