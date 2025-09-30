Специально выбрали время: Днепр атаковали "Шахеды" с особенной боевой частью (фото, видео)

Сегодняшний обстрел Днепра ударными "Шахедами", начиненными шрапнелью, лишь подтверждает, что РФ ведет массовый террор против гражданского населения, отметил Александр Коваленко.

Коваленко напомнил, что в ходе удара РФ 30 сентября пострадали здание медицинского центра и детская стоматология. Один человек погиб, 28 получили ранения. "Shahed-136, ударившие по Днепру, были снабжены боевыми частями со шрапнелью. Среди раненых – множественные осколочные повреждения шрапнельного типа", — сообщил эксперт в своем Telegram-канале.

Россияне атаковали Днепр дронами с шрапнелью

"Российские пропагандисты уже называют удар по Днепру – успешным поражением военных объектов, хотя очевидно, что целью был очередной акт террора против гражданского населения. В общем, всё как всегда, здание медицинского центра и детская стоматология, для оккупантов – военные объекты", — написал Коваленко.

Он заявил, что россияне специально выбрали время и место для атаки: многолюдные места и вторая половина дня, когда люди заканчивают работу.

"Это лишь подтверждает тот факт, что удар по Днепру носил не точечный характер по некоему военному объекту, а преследовал целью - массовый террор против гражданского населения с целью убийства как можно больше количества людей", — акцентировал Коваленко.

В Днепропетровской ОВА уже заявили, что в результате атаки россиян погиб один человек, 28 – получили ранения. Среди пострадавших – 10-летний мальчик и 17-летняя девушка. Были госпитализованы 12 человек.

12 российских беспилотников были сбиты ПВО в области.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после атаки россиян на Днепр призвал построить надежную защиту от российских дронов и ракет, чтобы "ни одна страна не была в одиночку против этой угрозы".

А расследование показало, что Россия с начала вторжения запустила по Украине почти 50 тысяч "Шахедов".