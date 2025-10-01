У Болгарії вийшли з ладу винищувачі F-16 новітньої модифікації: що сталося

Болгарія отримала перший літак із багаторічною затримкою тільки у квітні 2024 року, проте двомісна машина з бортовим номером 301 незабаром виявилася несправною: у ній вийшов з ладу неназваний електронний блок. Пізніше в літаку виявили ще одну проблему.

Проблеми з новими винищувачами F-16 новітньої модифікації Block 70, замовленими Болгарією, продовжують наростати. Крім відмови електроніки було виявлено ще одну серйозну проблему — витік палива. Про це стало відомо з офіційної відповіді Міністерства оборони Болгарії, про що повідомило агентство БТА.

Через відсутність достатнього запасу запасних частин усунути поломку швидко не вдалося, і повітряні сили країни були змушені чекати на постачання деталі. Крім того, виявлене пошкодження в паливній системі потребувало масштабних ремонтних робіт, які місцеві фахівці виконати не змогли. Тому для усунення несправності було ухвалено рішення запросити фахівця Lockheed Martin, виробника F-16.

Болгарські F-16: причини несправностей

Коментуючи інцидент, оглядачі Defense Express зазначили, що на сьогодні Болгарія отримала тільки два F-16 Block 70 — двомісний (№301) і одномісний (№313), який прибув у червні. Однак жоден із них поки що не прийнятий в експлуатацію. При цьому саме перший борт став джерелом проблем.

Винищувач F-16 Повітряних сил Болгарії Фото: Відкриті джерела

Аналітики зазначають, що подібні несправності можуть бути закономірними для початку експлуатації нової техніки, особливо з огляду на перенесення виробничої лінії F-16 на завод у Грінвілі (Південна Кароліна), тоді як раніше випуск здійснювали у Форт-Ворті (Техас). Перенесення виробничих потужностей, як правило, супроводжується збоями та недоробками.

Водночас Болгарія зберігає можливість використовувати повну сервісну підтримку Lockheed Martin, оскільки літаки офіційно ще не прийняті на озброєння і залишаються під гарантійним обслуговуванням.

Щодо парку винищувачів, то до кінця 2025 року Болгарія має отримати вісім машин, причому літаки були замовлені ще 2019 року, а сума контракту становила 1,2 млрд доларів. Ще вісім F-16, замовлених у 2022 році, прибудуть пізніше.

"Але коли дійсно відбудуться ці постачання у Софії й гадки не мають, бо США мають обмежену кількість повітряних танкерів, які необхідні для забезпечення перельоту літаків через Атлантичний океан. А поки що повітряний простір Болгарії продовжують захищати МіГ-29", — підсумували в Defense Express.

Раніше Фокус переклав статтю "Історії з кладовища: як ВПС США вбивають свої F-16" аналітика з безпеки Брендона Вайхерта. У матеріалі йдеться про те, як американці позбуваються своїх старих і непридатних винищувачів.