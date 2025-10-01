В Болгарии вышли из строя истребители F-16 новейшей модификации: что произошло

Болгария получила первый самолет с многолетней задержкой только в апреле 2024 года, однако двухместная машина с бортовым номером 301 вскоре оказалась неисправной: в ней вышел из строя неназванный электронный блок. Позже в самолете выявили еще одну проблему.

Проблемы с новыми истребителями F-16 новейшей модификации Block 70, заказанными Болгарией, продолжают нарастать. Помимо отказа электроники была обнаружена еще одна серьезная проблема — утечка топлива. Об этом стало известно из официального ответа Министерства обороны Болгарии, о чем сообщило агентство БТА.

Из-за отсутствия достаточного запаса запасных частей устранить поломку быстро не удалось, и воздушные силы страны были вынуждены ждать поставки детали. Кроме того, выявленное повреждение в топливной системе потребовало масштабных ремонтных работ, которые местные специалисты выполнить не смогли. Поэтому для устранения неисправности было принято решение пригласить специалиста Lockheed Martin, производителя F-16.

Болгарские F-16: причины неисправностей

Комментируя инцидент обозреватели Defense Express отметили, что на сегодняшний день Болгария получила только два F-16 Block 70 — двухместный (№301) и одноместный (№313), прибывший в июне. Однако ни один из них пока не принят в эксплуатацию. При этом именно первый борт стал источником проблем.

Истребитель F-16 Воздушных сил Болгарии Фото: Открытые источники

Аналитики отмечают, что подобные неисправности могут быть закономерными для начала эксплуатации новой техники, особенно учитывая перенос производственной линии F-16 на завод в Гринвилле (Южная Каролина), тогда как ранее выпуск велся в Форт-Ворте (Техас). Перенос производственных мощностей, как правило, сопровождается сбоями и недоработками.

В то же время Болгария сохраняет возможность использовать полную сервисную поддержку Lockheed Martin, так как самолеты официально еще не приняты на вооружение и остаются под гарантийным обслуживанием.

Что касается парка истребителей, то до конца 2025 Болгария должна получить восемь машин, причем самолеты были заказаны еще в 2019 году, а сумма контракта составляла 1,2 млрд долларов. Еще восемь F-16, заказанных в 2022 году, прибудут позже.

"Не известно, когда действительно состоятся эти поставки в Софии, потому что США имеют ограниченное количество воздушных танкеров, которые необходимы для обеспечения перелета самолетов через Атлантический океан. А пока воздушное пространство Болгарии продолжает защищать МиГ-29", — подытожили в Defense Express.

Ранее Фокус перевел статью "Истории с кладбища: как ВВС США убивают свои F-16" аналитика по безопасности Брэндона Вайхерта. В материале говорится о том, как американцы избавляются от своих старых и непригодных истребителей.