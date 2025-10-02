ЗС РФ атакували "Шахедами" Київську область: вибухи чули біля Бучі, Ірпеня та Гостомеля (фото)

У напрямку Київської області та столиці росіяни запустили близько 20 ударних дронів, переважно вони залітали з Чернігівської області.

Удень 2 жовтня російська армія завдала ударів "Шахедами" по містах Київської області. Про наближення ворожих БПЛА з півночі Повітряні сили України повідомили о 13:27.

Моніторингові канали повідомляли про кілька запусків і подальших прильотів "Шахедів" у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Спостерігачі зазначили, що шість дронів кружляли над Київським водосховищем, але потім змінили курс на Святошин і Нивки в Києві.

Станом на 14:34 було відомо про пуски семи БПЛА в напрямку Бучі, Гостомеля та Ірпеня. У Бучі був приліт.

ЗМІ писали про запуски близько 20 БПЛА курсом на Київ і область, ударні дрони залітали з Чернігівської області.

Приліт зафіксували в Бучі Фото: Скриншот

"Николаевский Ванек" писав про 18 безпілотників, які пролітали через Чернігівський район і Славутич. Завдяки роботі сил ППО кількість ворожих цілей скоротилася до дев'яти.

Офіційних коментарів з приводу російської атаки по Київській області поки немає. У деяких пабліках можна побачити наслідки прильотів — клуби густого диму.

Нагадаємо, через часті атаки російських військових на українську енергетичну інфраструктуру в Луцьку закликають готуватися до можливих блекаутів.

Фокус писав про нічну масовану атаку ЗС РФ 2 жовтня на Одесу, внаслідок вибухів пошкодилося депо "Укрзалізниці", а машиніст поїзда дістав поранення.