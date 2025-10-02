ВС РФ атаковали "Шахедами" Киевскую область: взрывы слышали возле Бучи, Ирпеня и Гостомеля (фото)

В направлении Киевской области и столицы россияне запустили около 20 ударных дронов, в основном они залетали из Черниговской области.

Днем 2 октября российская армия нанесла удары "Шахедами" по городам Киевской области. О приближении вражеских БПЛА с севера Воздушные силы Украины сообщили в 13:27.

Мониторинговые каналы сообщали о нескольких запусках и последующих прилетов "Шахедов" в Буче, Гостомеле и Ирпене. Наблюдатели отметили, что шесть дронов кружили над Киевским водохранилищем, но затем сменили курс на Святошин и Нивки в Киеве.

По состоянию на 14:34 было известно о пусках семи БПЛА в направлении Бучи, Гостомеля и Ирпеня. В Буче был прилет.

СМИ писали о запусках около 20 БПЛА курсом на Киев и область, ударные дроны залетали из Черниговской области.

"Николаевский Ванек" писал о 18 беспилотниках, пролетавших через Черниговский район и Славутич. Благодаря работе сил ПВО количество вражеских целей сократилось до девяти.

Официальных комментариев по поводу российской атаки по Киевской области пока нет. В некоторых пабликах можно увидеть последствия прилетов — клубы густого дыма.

