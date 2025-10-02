На подвір'я приватного будинку біля Гостомеля впав "Шахед" і не вибухнув (відео)

Київська область у другій половині дня 2 жовтня опинилася під атакою російських ударних дронів.

Один із "Шахедів" упав на подвір'ї приватного будинку в селі Озера Гостомельської селищної громади Бучанського району, але обійшлося без жертв і руйнувань, оскільки він не вибухнув. Відповідне відео опублікували низка пабліків, зокрема оприлюднив і журналіст Андрій Цаплієнко.

Як видно на кадрах, смертоносний БПЛА впав між двома будівлями і злегка пошкоджений.

За 2 жовтня Київ і область пережили вже дві повітряні тривоги. Перша була оголошена о 10:00, а друга пролунала о 15:40. У напрямку регіону ЗС РФ запустили близько 20 ударних дронів, які залітали, в основному, з півночі, з боку Чернігівської області.

Жителі Гостомеля, Ірпеня, Бучі в соцмережах писали про звуки "Шахедів" і гучні вибухи.

Очевидці писали про звуки вибуху в Бучі Фото: Скриншот

У ніч на 2 жовтня в Бучі внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа у двоповерховому непрацюючому санаторії. Поранення отримав чоловік 1977 року народження.

У Бучі після атаки дронів горів санаторій Фото: ДСНС

Нагадаємо, ЗС РФ вдарили вночі 2 жовтня по Одесі. Вибухи пошкодили депо "Укрзалізниці", а машиніст поїзда дістав поранення.

Раніше повідомлялося, що напередодні російська армія комбіновано атакувала Харків КАБами та балістикою, є поранені.