Во двор частного дома возле Гостомеля упал "Шахед" и не взорвался (видео)

Киевская область во второй половине дня 2 октября оказалась под атакой российских ударных дронов.

Один из "Шахедов" упал во дворе частного дома в селе Озера Гостомельской поселковой общины Бучанского района, но обошлось без жертв и разрушений, поскольку он не взорвался. Соответствующее видео опубликовали ряд пабликов, в том числе обнародовал и журналист Андрей Цаплиенко.

Как видно на кадрах, смертоносный БПЛА упал между двумя постройками и слегка поврежден.

За 2 октября Киев и область пережили уже две воздушных тревоги. Первая была объявлена в 10:00, а вторая прозвучала в 15:40. В направлении региона ВС РФ запустили около 20 ударных дронов, которые залетали, в основном, с севера, со стороны Черниговской области.

Жители Гостомеля, Ирпеня, Бучи в соцсетях писали о звуках "Шахедов" и громких взрывах.

Очевидцы писали о звуках взрыва в Буче Фото: Скриншот

В ночь на 2 октября в Буче в результате атаки беспилотников возник пожар в двухэтажном неработающем санатории. Ранения получил мужчина 1977 года рождения.

В Буче после атаки дронов горел санаторий Фото: ГСЧС

Напомним, ВС РФ ударили ночью 2 октября по Одессе. Взрывы повредили депо "Укрзалізниці", а машинист поезда получил ранения.

Ранее сообщалось, что накануне российская армия комбинированно атаковала Харьков КАБами и баллистикой, есть раненые.