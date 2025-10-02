Україна може отримати нову зброю для ударів по РФ після зустрічі з Трампом, — Зеленський

У ЗСУ може з'явитися нова зброя для ударів по цілях у Росії після вдалої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

До сьогоднішнього дня ЗСУ застосовували для ударів по Росії тільки українську далекобійну зброю. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксеном.

Після моєї зустрічі з [президентом США Дональдом] Трампом, у нас, можливо, з'явиться щось більше", — сказав президент.

Україна запускає по Росії 100-150 дронів на день, але ще рік тому у ЗСУ не було спроможностей відповідати на російські атаки. При цьому ЗСУ ніколи не атакували цивільні об'єкти в РФ, а лише відповідали на такі атаки окупантів на українські об'єкти.

"Тепер ми можемо відповідати, вони відчувають наші потужні відповіді. Потрібно трохи більше фінансування. Вони використовують сьогодні 500-600 безпілотників на день, ми — 100-150", — зазначив президент.

Президент зазначив, що в Москві планували за поточний рік досягти багато цілей в Україні, але цього не вийшло.

"Наші солдати не відступають, ця війна — величезна трагедія... Але ми захищаємо нашу сильну позицію", — зауважив глава держави.

Дрони ЗС РФ залітають у Європу: Зеленський закликає до дій

Український президент звернув увагу на часті прольоти російських БПЛА до країн Євросоюзу, зокрема, до Польщі, Румунії, Данії та берегів Балтійського моря

"Потрібна спільна відповідь, щоб кожна європейська країна могла боротися з дронами. Ми поділимося своїм досвідом із Данією. Ідея спільної допомоги і відповіді допоможе кожній країні отримати захист від будь-яких дронів", — розповів він.

Окрім цього, Зеленський згадав про санкції та торгівлю російськими нафтопродуктами, попросивши Європу зменшити закупівлі цих енергоресурсів.

