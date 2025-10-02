Украина может получить новое оружие для ударов по РФ после встречи с Трампом, — Зеленский

У ВСУ может появиться новое оружие для ударов по целям в России.

Related video

До сегодняшнего дня ВСУ применяли для ударов по России только украинское дальнобойное оружие. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

После моей встречи с [президентом США Дональдом] Трампом, у нас, возможно, появится что-то большее", — сказал президент.

Украина запускает по России 100-150 дронов в день, но еще год назад у ВСУ не было способностей отвечать на российские атаки.

"Теперь мы можем отвечать, они чувствуют наши мощные ответы. Они используют сегодня 500-600 беспилотников в день, мы — 100-150", — отметил президент.

Президент отметил, что в Москве планировали за текущий год достичь много целей в Украине, но этого не вышло.

Дроны ВС РФ залетают в Европу: Зеленский призывает к действиям

Украинский президент обратил внимание на частые пролеты российских БПЛА в страны Евросоюза, в частности, в Польшу, Румынию, Данию и берега Балтийского моря

"Нужен общий ответ, чтобы каждая европейская страна могла бороться с дронами. Мы поделимся своим опытом с Данией. Идея общей помощи и ответа поможет каждой стране получить защиту от любых дронов", — рассказал он.

Кроме этого, Зеленский вспомнил о санкциях и торговле российскими нефтепродуктами, попросив Европу уменьшить закупки этих энергоресурсов.

Новость обновляется…