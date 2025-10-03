"Шатдаун" в США може призвести до затримок в постачанні зброї Україні, — The Telegraph

Припинення роботи федерального уряду США через відсутність фінансування ("шатдаун") може призвести до суттєвих затримок у постачанні зброї в Україну.

Related video

Вже цього тижня були зірвані кілька зустрічей української делегації з американськими посадовцями, яких попросили "залишитись вдома", пише The Telegraph.

Зазначається, що у вівторок до США прибула українська делегація, яка мала на меті укласти угоду з США щодо обміну технологіями безпілотників, яка могла би сягати мільярдів доларів. Проте, оскільки сотні тисяч американських держслужбовців відправили у відпустки, перемовини опинились під загрозою.

"Всі майбутні проєкти трохи постраждали, тому що представники Пентагону, Державного департаменту та Білого дому не проводять зустрічей, і ми втрачаємо час через це закриття", — повідомило журналістам The Telegraph джерело в українському уряді.

Співрозмовник видання підкреслив, що з огляду на "шатдаун" інші українські делегації, які мали прибути до США найближчими тижнями, тепер переглядають свої плани на майбутнє.

Водночас автори матеріалу підкреслили, що гуманітарні організації попередили, що Україна стикається з "масовими атаками безпрецедентної інтенсивності" з боку Росії на тлі закриття уряду США.

Нагадаємо, з 1 жовтня у США вперше за 7 років розпочався "шатдаун".

Фокус також писав, що через "шатдаун" у США факел Статуї Свободи може згаснути.